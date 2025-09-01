「今ギャラ飲みで一番アツいのは…」。港区ギャラ飲みの実態を取材する中で、界隈に来ている“大きな波”が明らかになった。【映像】「綺麗な子やな！」月200万円ギャラ飲みで稼ぐ美女たち芸人が己の話術で、衝撃的な体験をエピソードトークに昇華する番組『ドーピングトーキング #1』が8月30日に放送。お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、ギャラ飲み事情を探るべく、港区を仕切る“ボス”みよひさんを取材した。彼女が