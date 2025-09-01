【ラ・リーガ】オビエド 1−0 ソシエダ（日本時間8月31日／カルロス・タルティエレ競技場）【映像】左足を囮にした逆足フィニッシュソシエダのMF久保建英が右足で際どいシュートを放ち、スタジアムを騒然とさせた。ラ・リーガ第3節でオビエドとソシエダが対戦。その36分に日本代表MFがゴールに迫る。久保は相手陣内でMFジョン・ゴロチャテギと一緒にボールを奪