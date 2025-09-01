¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 4¡¼5 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ê8·î31Æü¡¿¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥é¥Ã¥×&¥Ñ¥¹¥ß¥¹¢ª¸å¤í¤«¤é²¡¤·ÅÝ¤·¤ÆDOGSO¤ËÏÓ¾Ï¤ò´¬¤¤¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥È¥é¥Ã¥×&¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÁ°È¾¤ÇÂà¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£J1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Ç¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬ÂÐÀï¡£¤½¤Î45Ê¬¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ËÈá·à¤¬µ¯¤³¤ë¡£¾ÅÆî¤ÎCK¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬ºÇ¸åÈø¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿DF´Ü¹¬