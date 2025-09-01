アイドルグループ「柑橘クーベルチュール」の堀りまのSPA!デジタル写真集「進化する“ばぶ尻”」（扶桑社）より、珠玉の誌面カットがこのほど公開された。 【写真】バブみ！ナマ脚＆ウエストちら見せバックショット 持ち前の”ばぶ尻ボディ”で表現するのは、恋人と過ごすレジャーランドでのひととき。公開されたカットでは、レジャーランドにあるバスケットコートで水玉模様のビキニ姿