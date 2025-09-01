¡Öºå¿À£µ¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëºå¿À¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£·¡×¤È¤·¡¢£²°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤òº£µ¨ºÇÂç¤Î£±£¶¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹­¤²¤¿¡£ºÇÃ»£¹·î£µÆü¤Î¹­ÅçÀï¤ÇÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬Ãè¤ËÉñ¤¦¡£¤³¤³¤ËÍè¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç£²°Ì¡¦µð¿Í¤¬£µ£·¾¡£¶£°ÇÔ£³Ê¬¤±¤Î¼Ú¶â£´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²°Ì¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Î¨£µ³ä°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ºå¿À£Ï£Â¤ÎÃæÅÄÎÉ¹°»á¤Ï