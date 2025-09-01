多くの選手に動きがあった2025ー26シーズンの夏の移籍市場も、“デッドライン・デー”と呼ばれる移籍期限を迎えることとなる。過去には8月31日が“デッドライン・デー”とされていたが、近年はリーグや年によってばらつきが生まれ、シーズンがすでに開幕していることから、多くの悩みを監督にもたらせることもある。2025ー26シーズンのヨーロッパの主要リーグは、“デッドライン・デー”が基本的には9月1日（月）に定められて