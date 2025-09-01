12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤·¤¤»ÔÄ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×È¬Âå»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤Î¾®Ìî»á°ìÌëÌÀ¤±³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä ¤­¤Î¤¦Åê³«É¼¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¿·¿Í¤Î¾®ÌîÂÙÊå»á¡Ê51¡Ë¤¬¸½¿¦¤ÎÃæÂ¼ÇîÀ¸»á¡Ê66¡Ë¤Ë1Ëü4000É¼°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ã³«É¼·ë²Ì¡ä¡ÊÆÀÉ¼Î¨¡Ë¾®ÌîÂÙÊå»á3Ëü6641É¼¡Ê62.5¡ó¡ËÅöÁªÃæÂ¼ÇîÀ¸»á2Ëü1973É¼¡Ê37.5¡ó¡Ë¢¨ÅêÉ¼Áí¿ô¡§5Ëü8614É¼ Á°ÉûÃÎ»ö¤Î¾®Ìî»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤ÇÀ¯ÅÞ