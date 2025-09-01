µ­¼Ô¡Ö¾®Ìî¤µ¤ó¤Ïº£Æü¸áÁ°8»þ¤ËÈ¬Âå»Ô¤Î³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢ÄÔÎ©¤Á¤ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ë°§»¢²ó¤ê¡¢¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤³¤Á¤é¤Ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¾®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢Ìó1Ëü5000É¼¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÅöÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡× ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈ¬Âå»ÔÄ¹¤Ø¾®Ìî»á¤ËÊ¹¤¯¡Ö»²±¡Áª¤È¤ÎÈæ³Ó¡×¡ÖÁªµó¤ÈºÒ³²¡×¡Ö¹ñ¡¦¸©¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¡× ¾®Ìî»á¡Öº£²ó¡¢»ä¤ÏÁð¤Îº¬¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÇ®ÎÌ