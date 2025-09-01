¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¥Ê¥¨¤¯¤Þ(@naekuma358)¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥¯¥ìー¥Þー¤¬¡¢¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Î¸ÀÆ°¤¬¸¶°ø¤ÇÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ö¤Ç¼¡¡¹¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¡¢Â¾Å¹¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î2¿Í¡¢ÀÜÅÀ¥¼¥í¤Ç¤¹¡ÙÂè9ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Âç³ØÀ¸¤Î²ñÏÃ¤òÅð¤ßÊ¹¤¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¿ÍÀ¸çÓ¤á¤¹¤®¡×¤È¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤Êü¤Ã¤¿Ìä¶ç¤µ¤ó¡£´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È