伯父に毒を混入したみそ汁を飲ませて殺害しようとしたとして、千葉県警市原署は１日、同県市原市の男子高校生（１８）を殺人未遂容疑で再逮捕した。発表によると、高校生は７月１７日午後０時１５〜２５分頃、自宅で、致死量の毒素を含んだ「キョウチクトウ」の葉を切り刻んでみそ汁に入れ、伯父の自営業男性（５３）に飲ませて殺害しようとした疑い。「いびきがうるさいことに耐えられず、殺そうと思った」と容疑を認めてい