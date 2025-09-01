Êª²Á¹âÆ­¤ä±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿©ÉÊ¼çÍ×195¼Ò¤Ç²ÈÄí¸þ¤±¤Î°û¿©ÎÁÉÊ1010ÉÊÌÜ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤äÆýÀ½ÉÊ¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥«¥´¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Îº£¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ä¤ª¶â¤Î¤³¤È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¥«¥´¤ÎÃæ¿È¡×¤«¤é¸«¤¨¤ë¤ª¶â¤È¤Î¸þ¤­¹ç¤¤