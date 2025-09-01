º£Ç¯¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬µù¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ì«¤Î¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¤Ï¡¢ÎãÇ¯9·î1Æü¤Îµù²ò¶Ø¤È¤È¤â¤Ë½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤¬¥«¥Ë¤ÎÁ¯ÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½é¶¥¤ê¤¬º£·î11Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³ÏÑ¤Ë½©¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¤Ï¡¢ËèÇ¯9·î1Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿åÍÈ¤²¤È½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âµù¤Î²ò¶Ø¤Ï¤­¤ç¤¦9·î1Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Ì«µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ïº£Ç¯¤Î¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬¥«¥Ë¤ÎÁ¯ÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü