¤­¤ç¤¦¤«¤é9·î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Æ¤Îµ¤¾Ý¤Þ¤È¤á¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¿ô²È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Æî´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤­¹þ¤à¥Õ¥§ー¥ó¸½¾Ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦Àµ¸á¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£ÂçÎ¦¤Ë¶á¤¤ÆüËÜ³¤¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆî´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¥Õ¥§ー¥ó¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î9·î¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç2002Ç¯9·î1Æü¤Î38.3ÅÙ¤Ç