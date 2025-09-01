ABEMA¤ÎÆ£ÅÄ¤«¤ó¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Ö²Ð¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿²Æ¤ò´¶¤¸¤ëÍá°á»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Æü¤Ç8·î¤â½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö»þ¤Î·Ð²á¤¬Áá²á¤®¤Æ¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ­¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²Ö²Ð¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿²Æ¤ò´¶¤¸¤ëÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡ª¡×¡ÖÈþÈ©Èþ¿Í¡×¡ÖÍá°á»Ñ²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å