静岡県伊東市議会は9月１日、田久保眞紀市長（55）が学歴詐称を隠蔽するため、市議会調査特別委員会（百条委）の調査を妨害したとの地方自治法違反容疑で市長を刑事告発した。さらに直後、不信任決議案を19人の議員の全会一致で可決した。10日以内の失職か辞職、または議会解散を迫られるが、はたしてどれを選ぶのか。市長は本会議後に報道陣に明言しなかったが、市議会を解散すると支持者に伝えたとの情報が飛び交っており、市議