◆京滋大学リーグ京都先端科学大３―２びわこ成蹊大（１日・わかさスタジアム京都）２―２の延長１０回一、三塁、びわこ成蹊大先発・小松勇輝（３年）は左翼越えのサヨナラ二塁打を浴びた。１５２球の熱投も報われず、「エースとして勝たせたかった」と唇をかんだ。９回無死満塁の場面ではこの日最速の１４８キロを記録した。このピンチを無失点で抑えるなど粘投。勝利まであと一歩だった。最速１５１キロ右腕は、龍谷大平