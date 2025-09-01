関東大学ラグビーの対抗戦、リーグ戦（ともに１３日開幕）の開幕会見が１日、都内で行われた。今年から適用ルールの変更で大学チームの公式戦の試合会場でスポンサー企業名入りのロゴを掲出したジャージーが着用可能になる。昨季対抗戦優勝の早大・大田尾竜彦監督は「ネガティブな意見はなかった。学生たちも責任感が１つ上がると思うし、金銭面でサポートしていただいている方がいて、（活動が）成り立つことを勉強できると思う