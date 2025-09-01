【MLB】ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）【映像】劇的サヨナラ弾→カーショー＆フリーマンが“わちゃわちゃ”ドジャースの山本由伸投手が先発登板した一戦は、土壇場で勝ち星こそ消えたが、最後は代打ウィル・スミスの劇的サヨナラ弾で決着。歓喜の輪の中で、ベテランたちが大はしゃぎする姿が映し出された。山本は序盤から安定感抜群の投球