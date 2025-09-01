ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊýÌÌÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¡Ê40¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï2025Ç¯7·î16Æü¸áÁ°3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî5¾òÀ¾6ÃúÌÜ¤Î°û¿©Å¹¥Ó¥ë¤ÎÄÌÏ©¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë°û¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ­¡Ê44¡Ë¤Î²¼Ê¢Éô¤Ë¤Ò¤¶½³¤ê¤·¡¢ÆâÂ¡¤òÂ»½ý¤¹¤ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÄ¾¸å¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¡ÖÊ¢¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹