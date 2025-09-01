NEEが、3人体制初となる3rdアルバム『再生可能』の収録曲・収録内容等の詳細を解禁した。今後の彼らの歩みを示唆する期待感溢れるタイトルの『再生可能』。同作には、3人ではじめて制作した「マニック」、起死回生の想いを綴った「最低の証」他、新生NEEの未来が凝縮された9曲が収録となる。さらに、付属Blu-rayには、NEEの1年を追った約2時間に及ぶドキュメンタリーを収録。本作は、くぅ（Vo）の急逝を受け一時は中止を発表したが