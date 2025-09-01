風呂場の毛詰まりに悩まされた作務衣を着た坊主たち。業者の手元を見ると、どうやら長い長い毛が排水溝に詰まっていたようです。坊主しか使わないはずのこの風呂場、果たして犯人は誰？今回は「煩悩」を軸にした4コマを集めました。『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。