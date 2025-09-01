9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）が1日、X（旧ツイッター）を更新。出入り禁止とされるラジオ番組への出演意向を示した。木下と親交のある有吉弘行（50）が8月31日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）で、木下のタイ移住について2週連続で言及。「先週、ちょっと話ましたけど、木下ね」と先輩芸人に対し、呼び捨てで切り出した。「俺は別に