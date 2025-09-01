お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）。9月1日の放送は、大竹まことが夏休みでお休み。講談社から発売中の『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』作者である俳優でシンガーソングライターでダンサーの坂口涼太郎氏を招いて月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹が話を伺った