Image: AI First AIとの接点として、もっともポピュラーな選択肢のひとつがスマートフォン。スマホを通してChatGPTを利用する人は増えていますし、各社さまざまなAI機能をスマートフォンに投入しています。Apple IntelligenceやGeminiといったAIにより、スマートフォンでの体験は日々強化されています。中でも、やはりスマートフォン市場のキング、Appleがこの秋に発売するであろう新型iPhon