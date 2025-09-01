静岡県伊東市の田久保真紀市長が「東洋大卒」と学歴を偽ったと指摘されている問題で、市議会は１日、本会議を開き、市長に対する不信任決議案を全会一致で可決した。田久保市長は地方自治法に基づき、１０日以内に議会を解散しなければ、自動失職する。決議では「本市の負の象徴になった田久保市長が市長であり続ける限り、基幹産業である観光業や市民生活に影を落とし続ける。即刻、辞職を求める」とした。議会後、田久保市