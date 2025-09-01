ことし7月までの特殊詐欺の被害額が、過去最悪だった去年1年間の被害額を超えました。ニセ警察詐欺の被害の急増が大きな要因となっています。またSNS型投資詐欺ではYouTubeの広告動画が入り口となるケースが急増し、警察庁が注意を呼びかけています。警察庁によりますと、ことし7月までの特殊詐欺の被害額は約722億円にのぼり、約719億円で過去最悪となった去年1年間の被害額を超えました。特に急増しているのが警察官を名乗り偽の