½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê33¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö2100Ç¯°Ê¾åÀ¸¤­¤Æ¤ëÂçÆï¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤È¤³¤í¤Æ¤ó¿©¤Ù¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÆâÅÄ¡£ÀÅ²¬¸©¡¦Ç®³¤¤Ë¤¢¤ëÐÔµÜ¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Âç¼«Á³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¹Ô¤¯¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¡Ö¼«Á³¤È¤À¡¼¤ê¤ªºÇ¶¯¡ª