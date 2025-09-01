ドル売り一服、ドル円１４７．１０付近＝ロンドン為替 ロンドン午前はドル売りが一服している。このあとのＮＹ市場がレーバーデーのため休場となることから、次第に取引に慎重なムードが広がってきているようだ。 ドル円は東京午前の147.38近辺を高値に売られ、ロンドン序盤にかけては安値を146.79近辺まで広げた。しかし、ロンドン時間に入ると下げ渋りとなり147.20付近まで反発。足元では先週