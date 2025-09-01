お笑いタレント明石家さんま（70）が、8月30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（後11・20）に出演し、出演映画「TOKYOタクシー」（11月21日公開）の現場裏話を披露した。山田洋次監督作品で、倍賞千恵子、木村拓哉がダブル主演。さんまも出演することを公言しており、木村演じるタクシー運転手と電話で掛け合いをするシーンの音撮りをしたという。さんまのシーンは電話で話すだけだったが、なぜか木村らがいる現場に呼