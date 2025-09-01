◇バドミントン 世界選手権大会2025(8月25日〜31日、パリ)バドミントン女子の山口茜選手(世界ランク5位)が、女子シングル決勝で中国の陳雨菲選手(同4位)を2-0(21-9、21-13)のストレート勝利で、3年ぶり3度目となる金メダルを獲得しました。今大会、準決勝ではフルゲームの試合となりましたが、それ以外の全試合をストレート勝利。日本勢唯一の決勝進出。2021年の東京オリンピックで金メダルを獲得した陳選手と対戦し、ゲームカウン