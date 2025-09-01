秋ってなんだか本を読みたくなる…そんな読書気分なコ必見！今回は、Ray♥Campus Girlの加納美月さんとRay♥Influencerのさくらさん、今井七緒さんの3人に、“おすすめの本”を教えてもらいました。ページをめくるたびに、物語の世界にふわっと包まれてチルな時間を過ごせちゃうかも…♡おすすめしたい本Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡今回は「