お笑いコンビ、ハイヒールリンゴ（64）が1日、カンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。静岡県伊東市議会が、学歴詐称を指摘されている田久保真紀市長に対する不信任決議を全会一致で可決した件について言及した。決議は、百条委への出席を拒否し、「卒業証書」とされる書類の提出を拒んだことなどが法令違反に当たるとし「市長として不適格」と指摘。7月に辞職意向を示し、その後、撤回した