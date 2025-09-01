ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」では、9月1日から、「今月のグルメ〜9月〜」を開催する。「今月のグルメ〜9月〜」では、香り高いきのこの風味を堪能できる2品が登場する。「〜トリュフ香る〜サーモンときのこのクリームパスタ」は、ガーリックオイルやトリュフ塩で下味を付けたサーモンと、舞茸やしめじの旨みが楽しめる奥深い味わいの一皿とのこと。芳醇な香りのトリュフと、マッシュルームやオニ