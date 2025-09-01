テレビ朝日系「見取り図じゃん」が８月３１日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「マジックミラー弁慶鏡越しなら言える！！モテない男たちの心の叫び」と題し、非モテ芸人たちが集結。女性たちへの本音を叫んだ。ジェラードン・アタック西本は「満員電車がガラガラになったときに、それでも俺の隣に座ってくれてたら、ちょっと好きってことで大丈夫！？」と叫んだ。レインボー・ジャンボ