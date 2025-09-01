¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿AMI 6¤ò¤è¤¦¤ä¤¯»£±Æ¤Ç¤­¤¿¡£¥ô¥¡¥ó¥»¥ó¥Ìµì¼Ö²ñ¤Ë¤â¡Ö¸«¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏAMI 8¤Ð¤«¤ê¡£º£²ó¥é¥ó¥¹¤òË¬¤Í¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¥É¥ß¥Ë¥¯¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢Èà½÷¤¬AMI 6¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢Ç°´ê¤¬³ð¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¡É¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÉÆÈÆÃ¤ÎÂ¤·Á¤³¤½AMI¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¹¤®¤ë¡ª¥·¥È¥í¥¨¥óAMI 6¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡Ê¼Ì¿¿26ÅÀ¡Ëº£²ó¤Î»£±Æ¤Ë²÷¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿