中山間地域の公共交通を巡り住民から多くの意見が出た説明会＝８月３１日、藤野総合事務所相模原市緑区の中山間地域（津久井、相模湖、藤野の旧３町域）で公共交通再編に関する市の説明会が行われている。バス会社の神奈川中央交通（平塚市）は同地域の「三ケ木」より西側のバス１３路線のうち１１路線を２０２７年３月までに廃止する予定で、市は今年１０月から始める乗り合いタクシーの実証運行について説明。住民からは利用方