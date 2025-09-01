牛丼チェーンの「吉野家」（東京都中央区）が、東京・大久保の「SPICY CURRY 魯珈（ろか）」とのコラボレーション第2弾を実施。「牛魯肉飯（ギュウルーローハン）」を、9月1日から期間限定で発売しています。“三度うまい”を一品で体験「SPICY CURRY 魯珈」は東京・大久保にある本格スパイスカレーと魯肉飯の人気店。定番メニューは、カレーと魯肉飯を両方味わえる「ロカプレート」です。コラボ商品「牛魯肉飯」は、「魯珈」