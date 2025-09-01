今年2025年9月8日の満月は「コーンムーン」と言います。また今年は皆既月食も楽しめます。さらに月と土星の共演も。今回はコーンムーンの意味や由来、皆既月食の観察ポイントなどをご紹介します。コーンムーンとは今年2025年9月8日の満月は「コーンムーン」と呼びます。「コーンムーン」は、北米の先住民・ネイティブアメリカンがそれぞれの満月に名前をつけたのが由来です。農作業や狩猟、季節の変わり目を月の満ち欠けと結び付け