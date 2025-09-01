アカペラグループRAG FAIRの土屋礼央（49）が1日、都内でエッセー「捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話」（主婦の友社刊）取材会に出席した。人生で経験した数々の挫折から「気づき」を得て、物事の「捉え方」を変えたことで日々が楽になった実体験をつづるエッセー。この日、自身の誕生日に10冊目を刊行し「意外と本を出せたんだなって誇らしい」と喜んだ。土屋は紅白歌合戦出場を経験するなど輝かしい経歴を持つ