¡Ú¥Æ¥Ø¥é¥ó¡áµÈ·ÁÍ´»Ê¡Û¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç£¸·î£³£±Æü¿¼Ìë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£±ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£¶¡¦£°¤Î¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜÊóÆ»´±¤ÏÅìÉô¥¯¥Ê¡¼¥ë½£¤Ç£¸£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¡¢£²£µ£°£°¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µß½õ³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»à½ý¼Ô¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¿ô¤Î²È²°¤¬ÅÝ²õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÉô¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Ï¥ë½£¤Ç¤â»à¼Ô£±£²¿Í¡¢Éé½ý¼Ô£²£µ£µ¿Í¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆÃÏ¼ÁÄ´ºº