目指すは22年前の初代へ並ぶインパクトポルシェ・カイエン・エレクトリックの重要性に、疑う余地はない。灼熱のスペインで開発チームと一緒に、筆者が運転したバッテリーEVが、まさにそれだ。【画像】プロトでも驚異の完成度ポルシェ・カイエン・エレクトリック増える上級電動SUVたち全188枚完成前のプロトタイプではあった。しかし、ポルシェの新たなランドマークになることは間違いないだろう。22年前の初代へ並ぶインパク