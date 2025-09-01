8·î30¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¹±ÎãÈÖÁÈ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥105¥­¥í¤ò´°Áö¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È300¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡Ê41¡Ë¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê40¡Ë¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤¬¹çÎ®¤·¡¢²£»³¤â»×¤ï¤ºÎÞ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢²£»³¤Ï24»þ´Ö¤ÎÁö¤ê¤ò½ª¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë