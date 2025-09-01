2日（火）のポイントは「不安定な天気続く」です。晴れ間もありますが、急な雨や落雷、突風に注意が必要です。1日の九州北部は、目まぐるしく天気が変わりました。時折、強い日差しが照りつけ、日中の最高気温は34℃前後で、北九州市や久留米市などで猛暑日になりました。一方、午前10時過ぎ、福岡市早良区では、激しく雨が降っていました。湿った空気の流れ込みで大気の状態が非常に不安定で、午前中からあちらこちらで激しい雷雨