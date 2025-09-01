8月に日本代表DF板倉滉を完全移籍で獲得したオランダ1部アヤックス。この名門が今季使用する3つのユニフォームをご紹介したい。キットサプライヤーはadidasで継続している。Ajax 2025-26 adidas Homeアヤックス 2025-26 adidas ホーム ユニフォームホームユニフォームは、鉄板とも言えるアヤックスの伝統的なデザインを継承。ホワイトを基調にレッドで彩る太いストライプは、クラブを象徴するものであり不変のスタイルだ。デザイン