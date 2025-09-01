愛知県豊橋市で8月31日に起きた倉庫火災は、油を含んだ廃棄物が高温で発火した可能性もあり、警察が詳しく調べています。自然発火による火事は家庭でも起こり得るとされ、注意が必要です。 ■豊橋市の火事が「自然発火」の可能性も 勢いよく上がる黒煙と真っ赤な炎。8月31日に豊橋市で発生した火災が、“意外な原因”によるものだった可能性があります。（リポート）「きのう火災があった廃棄物置き場です。奥