吉岡秀隆（55）が1日、都内で行われたWOWOW連続ドラマW「夜の道標−ある容疑者を巡る記録−」（14日スタート、午後10時。全5話）制作報告会で「窓際の、しょぼくれた男が分かる年齢になってきましたね」と言い、笑みを浮かべた。「夜の道標−ある容疑者を巡る記録−」は、芦沢央氏の第76回日本推理作家協会賞受賞作を連続ドラマ化。96年に起きた殺人事件。その裏に隠された真実が胸に迫る本格社会派ミステリー。吉岡は内部告発によ