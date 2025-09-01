移籍市場最終日の９月１日、マンチェスター・シティがパリ・サンジェルマンからジャンルイジ・ドンナルンマを獲得することが確実となった。それに伴い、長らくシティのゴールを守ってきたエデルソンは、トルコからフェネルバフチェへ移籍する模様だ。移籍市場の第一人者、ファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。ミラン出身の26歳のイタリア代表GKは、抜群のシュートストップ能力を誇る一方で、現代サッカーに求められる足元