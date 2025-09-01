演出家の石井ふく子氏が１日、９９歳の誕生日を迎えた。自身が演出する舞台「石井ふく子白寿記念公演かたき同志」（２１日まで、大阪新歌舞伎座）の終演後、出演する藤山直美、高島礼子、熊谷真実、金子昇から、祝福のセレモニーが行われた。幕が上がるとステージ上には石井ふく子氏に寄り添う藤山、高島の姿が。高島が「本日は石井先生のお誕生日です」と客席に呼びかけると、大きな拍手とともにバースデーソングがはじまり