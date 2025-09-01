フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが、１日までに自身のインスタグラムを更新。内田アナは１日までに自身のインスタグラムに「わたしの夏」と題して投稿。「ひまわりと船と花火と」とつづり、ひまわり畑で子どもを抱いて笑顔を見せるショットや、クルーズ船をバックに撮ったショットなどをアップした。最後に「＃夏らしい夏＃汗だくになりながら＃満喫中＃クルーズ船＃いつぶりかわからないくらい久々の花火