城山ホテル鹿児島が、大阪・関西万博に出展するパビリオンのイベントに参加しました。植物性のダシを使った料理や郷土料理を会場で振る舞い、鹿児島の味を世界に発信しました。城山ホテル鹿児島が参加したのは、大阪・関西万博に出展するORA外食パビリオン「宴～UTAGE」です。ホテルが契約する大阪の不二製油が開くイベント「ミライのおいしい、発明中！」に参加しました。城山ホテル鹿児島は、ヴィーガンやベジ